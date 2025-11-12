Lazio, Rovella ci prova per il Lecce: ma l'operazione resta
RASSEGNA STAMPA - Rovella mette nel mirino il Lecce. Così come il Taty Castellanos, il centrocampista prova a rientrare tra i convocati per la prima gara dopo la sosta per le nazionali, mettendosi la pubalgia alle spalle.
Come riportato da Il Messaggero, in questo momento si sta allenando in orari diversi rispetto al resto del gruppo e ha ripreso a correre sul campo con e senza palla. Rovella è fermo dal derby contro la Roma del 21 settembre, periodo in cui ha iniziato la terapia conservativa senza sottoporsi all'operazione.
Durante la pausa potrebbe essere fatto un tentativo per farlo tornare a disposizione proprio contro il Lecce. A quel punto si capirà se sarà davvero recuperato oppure se dovrà ricorrere davvero all'intervento chirurgico.