Lecce - Lazio, l'arbitro della gara: i precedenti con i biancocelesti

La 31ª giornata della Serie A si aprirà con Lecce - Lazio in scena al Via del Mare. L'arbitro del match sarà il signor Fabio Maresca coadiuvato da Costanzo e Vivenzi come assistenti, Illuzzi quarto uomo, Abisso al Var e Fiorito all'Avar. Quarto incrocio stagionale con il direttore di gara per i biancocelesti, diretti anche a Milano contro l'Inter e nelle trasferte di Cagliari e di Genova contro i rossoblù. Il bilancio complessivo, nei 12 precedenti, è di 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i capitolini.

