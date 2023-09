MOVIOLA | Lazio-Torino, Fabbri inguardabile: manca il rosso a Radonjic, rigore inventato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Serata disastrosa per Fabbri. Gli ultimi due episodi fotografano una gestione a dir poco rivedibile del fischetto di Ravenna. Assurdo non punire col rosso l'entrata di Radonjic ai danni di Guendouzi a due minuti dalla fine. Non soddisfatto, nel recupero regala un rigore al Torino: stavolta, per fortuna, il Var Chiffi interviene ed evita la seconda frittata a distanza di pochi minuti. La Lazio può sorridere per il risultato, non certo per l'arbitraggio di Fabbri, a tratti imbarazzante.

SECONDO TEMPO

93’ Fabbri ricorre al Var. L’episodio in questione riguarda un presunto tocco di mano di Hysaj in area di rigore. L’arbitro dopo il check non concede, giustamente, il penalty: la palla è finita sul petto e non sul braccio.

88’ Interviene in Var per controllare il fallo di Radonjic su Guendouzi, non fischiato da Fabbri che ha lasciato proseguire. Il giocatore granata è entrato in modo violento sulla gamba del biancoceleste, rischiando di essere espulso. L’esito del check: non c’è fallo, niente cartellino rosso. Decisione evidentemente sbagliata.

83’ Ricci colpisce al volto Isaksen, ma Fabbri non fischia fallo

81’ Fabbri ammonisce Ricci per un fallo duro ai danni di Luis Alberto

73’ Cartellino giallo per Schuurs, entrato duro su Zaccagni.

65’ Giallo per Immobile: il capitano biancoceleste commette fallo ai danni di Bellanova.

60’ Espulsione per un membro dello staff tecnico di Sarri. Il preparatore, Davide Losi, aveva protestato per il fallo non concesso ai danni di Luis Alberto.

52’ Fabbri fischia fallo in favore della Lazio e Schuurs, con stizza, allontana il pallone. Il gesto non viene punito dal direttore di gara

PRIMO TEMPO

32’ Fabbri estrae il primo giallo della gara: ammonito Bellanova per un’entrata troppo decisa su Zaccagni.

37’ Contatto tra Zapata e Romagnoli. Fallo duro dell’attaccante che colpisce al volto, con una gomitata, il biancoceleste facendolo cadere a terra e costringendo lo staff medico a intervenire. Per Fabbri però, il fallo è commesso dal difensore e concede dunque calcio di punizione agli avversari.

44’ Entrata durissima di Ricci sul polpaccio di Immobile: numero diciassette finisce a terra, ma Fabbri lascia correre.

45’ Altra ammonizione per il Torino. Il giallo è per Tameze che entra in maniera scomposta su Zaccagni, colpendolo al polpaccio. Fabbri questa volta ferma il gioco e estrae il cartellino.