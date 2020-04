Zarate: "Lazio da Scudetto e Immobile da Scarpa d'Oro. Un ritorno? Con Inzaghi ci ho scherzato"

Con le sue giocate ha fatto innamorare i tifosi della Lazio. Sarebbe potuto diventare un campione, ma alcune scelte lo hanno penalizzato nel corso della sua lunga carriera. Mauro Zarate però un ricordo speciale della squadra biancoceleste lo avrà per sempre, anche perché è a Roma che è si è fatto conoscere in tutto il mondo. Oggi gioca nel Boca Juniors ed è lì che vorrebbe chiudere la carriera. In una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, Maurito ha ricordato anche i bei tempi alla Lazio, quando era un idolo della tifoseria e tutti lo consideravano un vero fuoriclasse. Oggi la Lazio è cresciuta ancora di più rispetto ai suoi tempi, e Zarate questo lo sa bene: "È da Scudetto, così come Immobile merita la Scarpa d'Oro".

Poi l'attaccante argentino scherza su come si sarebbe potuto adattare nella Lazio di oggi: lui a sinistra, Corrrea a destra e Luis Alberto al centro. Questa la trequarti biancoceleste secondo Zarate, il quale ha confessato di essersi scambiato qualche messaggio con Simone Inzaghi ma senza prendere troppo seriamente l'idea di tornare in biancoceleste: "Ci abbiamo scherzato". Una cosa è certa: lasciare la Lazio è stato un errore e di questo si è pentito amaramente. Purtroppo alcune scelte si pagano a caro prezzo, ma gli anni trascorsi nella capitale d'Italia rimangono senz'altro i migliori della sua carriera.

