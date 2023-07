Il Lazio Club Supporters Malta e il 2023/'24: dal centenario di Maestrelli all'invito a Lotito

Il mese di Agosto 2022 ha segnato un momento storico per il Lazio Supporters Club Malta. Durante l'annuale assemblea dei membri, il club ha compiuto un passo fondamentale per il suo futuro, rinnovando la sua leadership e confermando il forte legame tra i suoi sostenitori e la squadra del cuore, la Lazio. Edward Psaila, il fondatore del club, è stato nominato Presidente Onorario, un ruolo che riconosce la sua dedizione instancabile e il contributo significativo alla crescita e allo sviluppo del club. Con la sua guida, il Lazio Supporters Club Malta è diventato un punto di riferimento per i tifosi della Lazio sull'isola mediterranea.

Nel contempo, i membri del club hanno espresso la loro fiducia in Karl Galea, eleggendolo come nuovo presidente. Galea ha assunto il timone di un club vibrante e attivo, che oggi conta oltre 300 membri, testimoniando la popolarità e la passione per la Lazio a Malta. Fondato nel 2000, il Lazio Supporters Club Malta rappresenta un'incredibile realtà nell'incantevole scenario dell'isola del Mediterraneo. Il suo successo dimostra come l'amore per il calcio e la devozione per una squadra possano unire le persone, indipendentemente dalla distanza geografica. Con il nuovo presidente e un entusiasmo che sembra senza fine, il club è pronto per affrontare un futuro pieno di eccitanti iniziative. Altre grandi manifestazioni legate alla Lazio sono già in programma, pronte a far battere ancora più forte il cuore dei suoi appassionati sostenitori a Malta. Ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it ne hanno parlato i protagonisti, a partire proprio dal presidente, Karl Galea: "Come Lazio Club Supporters Malta abbiamo già degli eventi in programma. Il primo sarà un evento con un nostro ex portiere che vinse la Coppa Italia "di sempre", quella del 2013, Federico Marchetti. Stiamo poi organizzando una mostra per Maestrelli. Verranno degli ospiti qui a Malta. Cercheremo anche di ospitare anche il presidente Lotito e siamo in contatto con due ex giocatori della Lazio. Abbiamo poi un sogno, ospitare l'aquila Olympia col suo falconiere Bernabé. Era quasi fatta l'anno scorso. Credo che potrà essere inserita nel calendario. Abbiamo già contattato certe scuole per fare questo evento che anche in Italia ha unito tanti ragazzi nelle aule". Sull'annata biancoceleste, Galea la vede così: "Per quanto riguarda la squadra, ci auguriamo di poterci gustare un bel girone di Champions League e magari continuare l'avventura bellissima passando il turno. Ho molta fiducia. Aspettiamo il mercato, c'è fiducia nella società, ma soprattutto c'è fiducia in Sarri. Credo che possiamo fare un altro campionato bellissimo. Non voglio pensare in grande, e la metto così. C'è molto materiale".

Anche il fondatore e Presidente Onorario, Edward Psaila, gli fa da eco: "Io sono fiducioso. Credo nel lavoro della presidenza e in quello di Sarri. Confido che faremo un bel campionato, di nuovo. Spero di fare anche una bella Champions. Passare il turno sarebbe un bell'inizio. Per andare avanti ci vuole tempo, ma in un paio di anni Sarri ci porterà lontano". Psaila poi si sofferma sulle iniziative del club, scendendo nei particolari: "Stiamo aspettando che il presidente ci dia una data per ospitarlo con la sua famiglia. Stiamo lavorando per portare Ledesma. Zauri, come avete potuto vedere, l'abbiamo già incontrato perché allena gli Spartans qui a Malta. Il prossimo mese ci sarà un evento con Federico Marchetti e poi la mostra del centenario di Tommaso Maestrelli. Avremo Giancarlo Oddi e speriamo anche il figlio di Tommaso Maestrelli. Stiamo poi lavorando per avere altri ospiti in quella serata".

E così, come il cielo stellato che sovrasta il Mediterraneo unisce le sponde lontane, anche la passione per la Lazio unisce i cuori dei tifosi a migliaia di chilometri di distanza, a Malta. L'isola, con la sua indomita bellezza, è diventata un luogo in cui la Lazio vola alta nel cielo insieme alle speranze e ai sogni dei suoi fedeli sostenitori. Non poteva essere altrimenti visto il legame indissolubile, nei primi anni di fondazione, con uno degli alfieri della storia della Lazio, Felice Pulici.