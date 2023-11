Lazio | Giardino Felice Pulici, il Supporters Club Malta 2000 consegna una targa a Marco Giovagnorio

Fonte: Mirko Borghesi - Lalaziosiamonoi.it

Il parco di Via della Cellulosa, in zona Casalotti, è stato inaugurato come vi abbiamo raccontato a Felice Pulici, ex portiere della Lazio del primo scudetto e scomparso nel dicembre 2018. Nella targa scoperta dal sindaco Gualtieri si può leggere la scritta: "Giardino Felice Mosè Pulici (1945-2018) calciatore e dirigente sportivo". Un'iniziativa che ha strappato un sorriso nostalgico ai tifosi laziali sparsi in tutto il mondo. Nel bel mezzo del Mediterraneo, il Lazio Supportes Club Malta 2000, uno dei più grandi e storici del mondo con oltre 300 membri, si è sentito particolarmente toccato. Il rapporto stretto fra Felice Pulici e il Club è infatti una sorgente da cui sgorgano dolci ricordi.

Il fondatore e Presidente Onorario, Edward Psaila, presente questa sera all'Olimpico per Lazio-Feyenoord, ha fatto dunque visita al Giardino Felice Mosè Pulici con tanto di targa. Un omaggio consegnato nelle mani di Marco Giovagnorio, Presidente Commissione Controllo e Garanzia del Municipio 13, per essersi adoperato in prima persona affinché l'iniziativa di dedicare un'area verde al grande portiere del primo scudetto biancoceleste diventasse realtà.