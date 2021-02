Figurine Panini, in finale Immobile e Klose ma i tifosi: "Non si può scegliere!" - FOTO

Si fanno complicate le cose per i tifosi della Lazio chiamati a scegliere la figurina più amata della storia biancoceleste in occasione dei 60 anni delle figurine Panini. Il contest è arrivato nella sua fase finale e ora la scelta si fa appunto difficilissima perché i due calciatori in questione sono da un lato Miro Klose e dall'altro Ciro Immobile. Un compito arduo che infatti ha messo a dura prova i tifosi biancocelesti che non sanno decidere tra due giocatori che hanno stampato il loro nome nella storia: "E' come chiedere di scegliere tra mamma e papà", "Non posso votare uno dei due" e ancora "Non si può scegliere solo uno!".

Poli: "La Lazio può far male al Cagliari. Su Muriqi..."

Lazio, ieri Lotito a pranzo con Inzaghi: il punto sul rinnovo

TORNA ALLA HOME PAGE