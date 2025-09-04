AIA, il pres. Zappi: "Var a chiamata? In questo momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi, è intervenuto ai microfoni di Napoli Network, condividendo le sue prime impressioni sull’operato dei direttori di gara nelle prime due giornate di campionato e commentando la novità del VAR a chiamata, attualmente in fase di sperimentazione in Serie C. Parlando dell’avvio di stagione e del rendimento degli arbitri, Zappi ha affermato: "Sono soddisfatto anche se è ancora troppo presto per trarre bilanci. Molti arbitri giovani sono usciti dalla Serie A e Gianluca Rocchi sta impostando un lavoro guardando al futuro, secondo una linea che ci siamo dati per la crescita del movimento arbitrale".

Si è poi soffermato sulla novità relativa alla spiegazione delle decisioni arbitrali direttamente allo stadio, sottolineando la necessità di un periodo di adattamento: "Come in tutte le cose ci vuole rodaggio, nel primo caso c’è stata qualche criticità su cui anche noi, come su tutti i social, si è ironizzato e sorriso. Nulla di grave e già dalla seconda giornata è andata meglio, salvo un piccolo imprevisto tecnico a San Siro, ma subito risolto con la prontezza di Marchetti. C’è ovviamente da migliorare e lo faremo, ma la strada della comunicazione è tracciata".

Infine, Zappi ha chiarito la posizione dell’AIA sull’eventuale introduzione del VAR a chiamata in Serie A, evidenziando come si tratti ancora di un’ipotesi lontana: "È ancora lontano dal poter essere introdotto. Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in Serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support, ma che non è il 'Var a chiamata'. Rispetto al Var della Serie A qui siamo in presenza di tutt’altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40. Insomma in questo momento non c’è all’orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS, poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l’IFAB".