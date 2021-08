Calciomercato Lazio, biancocelesti in pole per Kostic: la situazione

La Lazio ha bloccato Filip Kostic. I contatti costanti tra i dirigenti biancocelesti e Fali Ramadani, agente del serbo, sono serviti per dare al club di Lotito la pole per l'ala dell'Eintracht Francoforte. Ora la Lazio è avanti a tutte le altre pretendenti, ha il pieno gradimento del giocatore. Come riporta Alfredo Pedullà, però, molto - se non tutto - dipende dalla cessione o meno di Correa. Senza l'addio al Tucu, diventa praticamente impossibile arrivare a Kostic. L'Eintracht, per cedere il suo giocatore, chiede 20 milioni di euro, soldi che devono arrivare dalla vendita dell'argentino, utile pure per sbloccare l'indice di liquidità che sta bloccando anche l'arrivo di Basic. L'accordo con il Bordeaux è vicino, ma servono cessioni. Quella di Correa sarebbe fondamentale per spianare la strada a Kostic. Resta il nodo extracomunitario: la Lazio ha preso Felipe Anderson e Kamenovic, ma non li ha ancora tesserati. I due occuperebbero gli slot disponibili. L'unica soluzione sarebbe quella di non tesserare il terzino serbo, che andrebbe così parcheggiato per un anno presso un club "amico". Una strada che per ora la Lazio ha sempre smentito. Ma per arrivare a Kostic, un sacrificio andrà fatto.

Pubblicato il 4/8