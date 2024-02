Calciomercato Lazio | Boemi su Kent: "Trattativa in chiusura. È un calciatore atipico..."

La Lazio sta provando a chiudere in queste ultime ore di calciomercato per Ryan Kent, esterno del Fenerbahce, che ha attirato l'attenzione della dirigenza biancoceleste. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista ed esperto di calcio scozzese Salvatore Boemi ha fatto il punto della trattativa e raccontato le caratteristiche principali del classe 1996, individuando quelli che sono i punti di forza dell'ex Rangers e raccontando la sua storia dalla prima esperienza nel Liverpool, fino a quella in Scozia, prima di trasferirsi in estate a parametro zero in Turchia:

"La trattativa pare che sia agli stati finali. Hanno paura di non farcela entro la dead line. Si parla di un prestito, con diritto o obbligo di riscatto e anche i media scozzesi hanno ricevuto un riscontro positivo. Io lo conosco bene perché vivendo a Glagow da otto anni l'ho visto ai Rangers e secondo me può essere un acquisto funzionale alla squadra di Sarri. L'affare è vicino alla fumata bianca: formula e documenti sono i cavilli da smorzare entro la fine del mercato. Alcuni media turchi danno anche un possibile scambio di prestiti con Kamada. La cifra dovrebbe essere tra i 5,5 milioni di euro e i 7, Gerrard lo voleva con sé anche in Arabia Saudita, poi però non si è trovato l'accordo per quanto riguarda lo stipendio".

IL GIOCATORE - "Si tratta di un calciatore atipico. Parliamo di un ventisettenne che nasce in Inghilterra. Durante l'accademia del Liverpool viene fin da subito visionato da Gerrard che lo vede come un potenziale crack. Dieci anni fa doveva addirittura esordire in Prima Squadra, poi non accade e fa una serie di prestiti. Poi è Gerrard che lo porta ai Rangers, fa più di 100 presenze e 28 gol nel campionato scozzese oltre a tanti assist. E' ambidestr, nasce come ala sinistra e durante la sua carriera si adatta. Può giocare sia come dieci dietro la punta, ma anche la seconda punta, sostituendo il centravanti. Io lo vedo come undici, va via dai Rangers dopo cinque anni e mezzo perché il tecnico che sostituisce Gerrard non lo vede come dieci".

KENT NELLA LAZIO - "Sicuramente Kent può dare inizialmente quella lucidità che manca alla Lazio. Parliamo di un giocatore imprevedibile, sa inserirsi bene e può fare qualche gol, ma soprattutto ha piedi con cui può mettere ottimi cross. Con i Rangers ha vinto tutto, ha fatto una finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Potrebbe essere molto interessante per il campionato italiano, non è giovane ma neanche vecchio. Ha più esperienza europea di Zaccagni, ha giocato sempre in Europa League, sotto Sarri può fare bene. Per me può essere una mossa nell'immediato soprattutto in vista della Champions League. Sono partite in cui non si può sbagliare e avendo più esperienza di altri può fare comodo. Nel percorso fino alla finale di qualche anno fa ha un impatto importante anche in termini di gol, segnando anche contro il Borussia Dortmund. Non credo possa partire titolare in Serie A, ma in Europa potrebbe dire la sua. Un acquisto da 6,5 se dovessi dire la mia".

