Calciomercato Lazio, offerto Cavani: può essere il piano "B" a Silva

Un mercato pronto a infiammarsi, che regalerà qualche colpo di scena e si spera anche qualche colpo Champions per la Lazio. I tifosi sognano in grande, Inzaghi ha chiesto garanzie dalla campagna acquisti e verrà accontentato. Tra i nomi che più circolano in orbita biancoceleste c'è sicuramente quello di David Silva, che la Lazio starebbe provando a convincere con un'offerta da 3,5 milioni di euro più bonus. Lo spagnolo ne chiede 5, ma il punto d'incontro non sembra lontano. Tra i nomi altisonanti offerti invece, è spuntato quello di Edinson Cavani, così come riporta l'edizione odierna de Il Tempo. Si è svincolato dal Psg, sogna di chiudere in grande la carriera con un'avventura di livello. Tanti club stanno provando a convincerlo, con in prima fila il Benfica. L'uruguaiano, oggi 33 anni, vuole un contratto di tre anni a cinque milioni a stagione. Per la Lazio non è una priorità, potrebbe diventare il colpo Champions solo in caso di "no" di David Silva (che potrebbe fare sia la seconda punta che la mezzala). Lo spagnolo rimane il primo obiettivo.

