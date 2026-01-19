Calciomercato Lazio | Timber vicino al Marsiglia: l’annuncio di Romano
Quinten Timber è a un passo dall'Olympique Marsiglia. Dopo aver espresso nelle scorse ore la volontà di lasciare il Feyenoord già a gennaio, poi confermata dal tecnico degli olandesi Robin Van Persie, il centrocampista ha già trovato un accordo con il club francese, che è ora a un passo dal chiudere una trattativa lampo.
A confermarlo è Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, che ha parlato di un'intesa verbale sull'ingaggio raggiunta tra il calciatore e l'OM. La trattativa con il Feyenoord procede spedita e gli ultimi dettagli dovrebbero essere sbrigati entro le prossime 24 ore.
Timber è stato a lungo un obiettivo di mercato della Lazio per il centrocampo, ma la sua imminente firma col Marsiglia complica ulteriormente i piani della dirigenza biancoceleste, che dovrà depennare un altro nome dalla propria lista dei desideri.