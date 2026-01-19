Calciomercato Lazio | Timber vicino al Marsiglia: l’annuncio di Romano

19.01.2026 11:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Timber vicino al Marsiglia: l’annuncio di Romano

Quinten Timber è a un passo dall'Olympique Marsiglia. Dopo aver espresso nelle scorse ore la volontà di lasciare il Feyenoord già a gennaio, poi confermata dal tecnico degli olandesi Robin Van Persie, il centrocampista ha già trovato un accordo con il club francese, che è ora a un passo dal chiudere una trattativa lampo.

A confermarlo è Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, che ha parlato di un'intesa verbale sull'ingaggio raggiunta tra il calciatore e l'OM. La trattativa con il Feyenoord procede spedita e gli ultimi dettagli dovrebbero essere sbrigati entro le prossime 24 ore.

Timber è stato a lungo un obiettivo di mercato della Lazio per il centrocampo, ma la sua imminente firma col Marsiglia complica ulteriormente i piani della dirigenza biancoceleste, che dovrà depennare un altro nome dalla propria lista dei desideri.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.