Coppa d'Africa, il Senegal trionfa in finale sul Marocco: sorride Dia
Il Senegal trionfa per 0-1 contro i padroni di casa del Marocco e alza al cielo la Coppa d'Africa al termine di una finale a dir poco folle. Negli ultimi minuti di una gara bloccata sullo 0-0 e destinata ad ai tempi supplementari succede veramente di tutto. Prima Mané e compagni si vedono annullare un gol realizzato da Gueye per un fallo a dir poco dubbio su Hakimi e poco dopo, al 90'+8', l'arbitro viene richiamato al Var e assegna ai marocchini un calcio di rigore per una trattenuta veramente leggera che può decidere il torneo. Scoppia il caos.
La presa di posizione dei 'Leoni della Teranga' è netta: così non si giochiamo. Su richiesta del ct Pape Thiaw la selezione rientra negli spogliatoi per protesta, così da non far tirare il penalty, salvo poi tornare in campo dopo diversi minuti su richiesta del capitano Sadio Mané. Dal dischetto si presenta Brahim Diaz, ma l'esecuzione è incredibile: l'attaccante del Real Madrid tenta il cucchiaio e il portiere Mendy resta fermo bloccando.
La sfida va ai supplementari e qui c'è un altro colpo di scena: i senegalesi passano al 94' grazie a una prodezza di Pape Gueye, che trova una conclusione splendida sotto l'incrocio. Il Senegal vince così la seconda Coppa d'Africa della sua storia e c'è gloria anche per l'attaccante della Lazio Boulaye Dia che, nonostante gli zero minuti disputati nella finale, si laurea campione continentale.