Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 39 i morti

19.01.2026 09:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Spagna, deragliano due treni in Andalusia: almeno 39 i morti

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata domenica 18 gennaio in Spagna, precisamente nella località di Adamuz (Cordova) dove due treni ad alta velocità sono deragliati. Come riportato da El Mundo al momento sono 39 i morti, uno dei quali è il macchinista dei due treni, mentre... <<< SPAGNA >>>

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide