Coppa d'Africa, Dia campione con il Senegal: i complimenti della Lazio - FT
19.01.2026 09:00 di Christian Gugliotta
Il Senegal è campione d'Africa. I 'Leoni della Teranga' hanno battuto 0-1 i padroni di casa del Marocco al termine di una finale incredibile, trionfando per la seconda volta nella competizione continentale.
Si tratta del secondo trofeo anche per Boulaye Dia che, nonostante lo scarso impiego nel corso del torneo e gli zero minuti disputati dai quarti di finale in poi, ha bissato il successo del 2021.
Sui propri profili social, la Lazio ha celebrato la vittoria ottenuta in Coppa d'Africa dall'attaccante senegalese, pubblicando una grafica per complimentarsi. Di seguito l'immagine.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.