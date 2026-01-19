Lazio, le scelte di Sarri contro il Como dipendono da Vecino: il punto
RASSEGNA STAMPA - Il provino è alle spalle, ora resta l’ultimo esame di questa mattina: come fa sapere il Corriere dello Sport, la presenza di Matias Vecino contro il Como è ancora in dubbio. L’uruguaiano ieri è tornato ad allenarsi in gruppo nella rifinitura, dopo due giorni di stop seguiti al risentimento muscolare accusato giovedì. Il rientro, però, non basta a scongiurare il rischio di un nuovo forfait.
La decisione finale dipenderà dalle sensazioni odierne e dalla disponibilità del giocatore a forzare per il monday night. Sarri incrocia le dita e intanto valuta le alternative: il recupero di Vecino potrebbe incidere non solo su una pedina, ma anche sul modulo della Lazio. A centrocampo, infatti, resta fuori anche Basic, fermato da un’infiammazione all’adduttore. Gli unici certi del posto sono Cataldi e il neoarrivato Taylor, possibile trequartista in caso di 4-2-3-1. In mediana scalpitano Rovella e Belahyane, con l’ex Monza ancora in fase di recupero dopo il lungo stop.
Le soluzioni restano aperte: 4-3-3 con Vecino mezzala se recuperato, oppure la variante 4-2-3-1, già vista in stagione contro Genoa e Torino. Negli altri reparti ballottaggi tecnici: Cancellieri favorito su Isaksen a destra, Noslin davanti a Ratkov in attacco. A sinistra rientra Zaccagni, mentre in difesa confermata la linea Gila-Romagnoli con Marusic e Pellegrini sulle fasce.