FORMELLO - Lazio, Sarri sfida il Como: Vecino e la scelta a centrocampo

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Basic out, Vecino rischia. Sarri è ancora in emergenza, pure contro il Como. La decisione sull’uruguaiano sarà presa solo a ridosso della gara. Resta in pole Belahyane per giocare con Cataldi e Taylor a centrocampo. In panchina ci sarà solo Rovella.

In attacco si rivedrà Zaccagni, squalificato a Verona. Prenderà posto a sinistra. Insieme a lui, Noslin al centro e Cancellieri a destra. Sono destinati alla panchina sia Ratkov che soprattutto Isaksen, saranno sganciati nel secondo tempo.

Nessun cambio in vista in difesa: si va verso la conferma di Marusic e Pellegrini sulle fasce e di Gila e Romagnoli al centro. Provedel ovviamente in porta. Oltre a Patric, mancheranno anche Dia (in finale di Coppa d’Africa) e Dele-Bashiru.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Vecino, Isaksen, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.