Lazio - Como, le probabili formazioni: ancora Taylor, chance Cancellieri

Dopo la vittoria contro il Verona, la Lazio torna all'Olimpico e ospita il Como. Sarri dovrà ancora fare a meno di Patric (lesione al polpaccio) e di Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Coppa d'Africa. Rientreranno a partire dalla prossima settimana una volta terminato il torneo. Di fronte a Provedel va verso la conferma la difesa composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. A centrocampo non ci sarà Basic, out per un problema all'adduttore (escluse lesioni). È a rischio anche Vecino che non è al meglio, per questo si scalda Belahyane. Le altre due maglie sono per Taylor e Cataldi. Rovella non è ancora pronto per essere titolare, andrà in panchina. In attacco si rivedrà Zaccagni, che ha scontato il turno di squalifica. Prenderà posto a sinistra, con Noslin al centro e Cancellieri (in vantaggio su Isaksen) a destra.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Vecino, Isaksen, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas.