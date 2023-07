Champions, il Newcastle lancia la sfida alla Lazio: il nuovo coro dei tifosi - VIDEO

Dopo circa 20 anni il Newcastle tornerà a disputare la Champions League e l'ambiente è già bollente. C'è grande entusiasmo nel vedere di nuovo i bianconeri giocare nella competizione più ambita contro le squadre più forti d'Europa. La squadra du Eddie Howe, dopo un super campionato, si è rinforzata eccome sul mercato con gli arrivi di Tonali, Barnes e Minteh e i tifosi fremono per l'inizio della nuova stagione. Sta spopolando tra i Magpies un nuovo coro che cita tre delle prossime squadre che parteciperanno alla Champions: Barcelliona, Bayern Monaco e Lazio. Una melodia che sentiremo spesso al St James' Park e in tanti altri stadi. Di seguito il testo originale, la traduzione e il video del coro.

TESTO: "Is this the way to Barcelona, Bayern Munich, Lazio Roma. Geordie Boys, we're taking over, the Champions League awaits for me".

TRADUZIONE: "E' questa la strada per Barcellona, Bayern Monaco e Lazio. I Geordie Boys (soprannome della gente di Newcastle) stanno arrivando. La Champions League mi aspetta".

CLICCA QUI PER IL VIDEO