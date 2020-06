Coronavirus, 5 nuovi positivi nella Stella Rossa di Stankovic

In Serbia sembra che il Coronavirus non sia mai arrivato: dopo il derby di Belgrado giocato a porte aperte, la Stella Rossa ha festeggiato la conquista del suo 31° titolo con circa 10.000 tifosi non rispettando le regole imposte dalla UEFA. Purtroppo il virus c'è ancora ed ha deciso di alzare la voce per ricordarlo a tutti: 5 giocatori biancorossi, allenati dall'ex Lazio Stankovic, sono risultati positivi al Covid-19. Ecco la nota ufficiale del club che spiega i fatti: "I giocatori si sentono bene, sono rigorosamente isolati e in costante contatto con lo staff medico del club. Gobeljic, Jovancic, Petrovic e Konatar hanno accusato i sintomi prima della partita contro il Proleter e per precauzione non sono stati convocati. Branko Jovicic non ha accusato alcun sintomo".

Fiorentina, pericolo diffidati: in cinque rischiano di saltare la Lazio

Calciomercato, Di Biagio esalta Fares: "Me lo tengo stretto, può fare più ruoli"

TORNA ALLA HOMEPAGE