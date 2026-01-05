Ex Lazio | Vavro, non solo Roma: c'è anche un'altra squadra di A
05.01.2026 di Andrea Castellano
Denis Vavro può tornare in Serie A. Nelle ultime ore è spuntata la possibilità di un possibile acquisto da parte della Roma dell'ex centrale della Lazio, ora in forza al Wolfsburg in Germania.
I giallorossi, però, non sarebbero l'unica squadra in corsa. Secondo quanto riportato dal media tedesco Wolfsburger Allgemeine Zeitung, infatti, sul classe '96 ci sarebbe anche la Fiorentina di Vanoli, in piena corsa salvezza.
Il valore di mercato di Vavro attualmente si aggira intorno ai 7 milioni di euro.
