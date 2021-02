Inter - Lazio, Marchegiani: "Inzaghi è caduto nel trabocchetto di Conte"

"Difficile dire cosa potesse fare di diverso la Lazio, ha giocato come sa, forse è mancata l’inventiva di Luis Alberto e Milinkovic ed è caduta nel trabocchetto di Conte che ha messo la squadra molto bassa. Lukaku? Lo spazio decisivo se lo crea di fisico, non in velocità. Poi è stato bravo con l’assist per Lautaro", queste le parole di Marchegiani negli studi di Sky nel post partita di Inter-Lazio.