Juve Stabia, Artistico ritrova il gol: suo il raddoppio per battere il Pisa

Torna a segnare Gabriele Artistico. Il centravanti acquistato in estate dalla Lazio e attualmente in prestito alla Juve Stabia ha ritrovato la gioia del gol nell'ultimo turno di Serie B contro il Pisa. Subentrato al 74', dopo nove minuti ha indirizzato la partita sul 2-0 per i gialloblù. È la seconda rete in campionato per il classe 2002, che però non è ancora riuscito a giocare una gara della serie cadetta dal primo minuto.