Lazio, anche Marusic rischia di saltare la Juve? Tutti i dettagli
25.10.2025 09:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Laddove non arrivano gli infortuni a complicare la stagione della Lazio, ci pensa la febbre. Come riporta La Repubblica, nella giornata di ieri Adam Marusic è stato colpito di un attacco febbrile, anche se di lieve entità.
La sfida sarà dura, Sarri dovrà contare sulle sue certezze ma molti non saranno al massimo della condizione. Nonostante tutto, Marusic dovrebbe riuscire ad essere della partita, ma anche i vari Dia, Isaksen e Vecino stanno ancora cercando il massimo della loro forma.