Lazio, arriva il tweet di Riccardo Cucchi per Farris e Inzaghi

Per la prima volta da quando è alla Lazio Simone Inzaghi non ha potuto seguire la squadra allo stadio. Lo ha fermato il Covid, Farris ha preso il posto in panchina a Verona. Su Twitter è arrivato l'augurio di Riccardo Cucchi: "In becco all'aquila a Farris. E un abbraccio a Simone Inzaghi e alla moglie. (Tweet laziale)", ha scritto prima dell'inizio di Verona-Lazio. La famiglia Inzaghi è risultata tutta positiva al Coronavirus, Gaia, la moglie del mister, è ricoverata allo Spallanzani per dei controlli più approfonditi.