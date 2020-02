Lazio - Bologna, Canigiani: "Quota 40 mila è vicina. Sull'apertura della Maestrelli..."

A qualche giorno dalla sfida tra Lazio e Bologna in programma all'Olimpico, il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione sui biglietti venduti: “Per quanto riguarda i tifosi del Bologna, non abbiamo avuto alcuna comunicazione. Finché non arriveranno comunicazioni diverse, la partita per noi si svolge in maniera normale, come da programma.13 Siamo a circa 13 mila biglietti venduti, abbiamo superato la quota delle 35 mila presenze. Curva Sud? Quando si esaurirà il Distinto Sud, valuteremo. Ad oggi ci sono ancora mille biglietti disponibili, dovrà andar esaurito con un po’ di anticipo. Alla chiusura di oggi lo capiremo. Promozioni? Under 14 omaggio, nel Disinti Sud Est, Tevere e Monte Mario. C’è poi la promozione di Sky, è possibile acquistare fino a quattro biglietti al 50% in Monte Mario. Molti stanno sfruttando quest’iniziativa”.

Pubblicato il 26-02 alle 12.30