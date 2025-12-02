Lazio, Coppa Italia unico obiettivo: le parole di Rambaudi

La Lazio si prepara ad affrontare il Milan in Coppa Italia dopo la sconfitta di sabato sera a San Siro

Dopo la scottante sconfitta contro il Milan a San Siro, la Lazio prepara l'esordio in Coppa Italia proprio contro i rossoneri, questa volta all'Olimpico. La Coppa Italia è l'unico obiettivo a cui i biancocelesti possono puntare, ha spiegato Roberto Rambaudi a Radiosei. Ecco le sue parole:

"Questo è un campionato equilibrato, molte squadre si equivalgono; tutti possono perdere con tutti e questo deve darti maggiori energie perché stai affrontando un campionato di medio livello quindi hai il dovere di fare bene. In questo momento credo che il percorso della Lazio sia quello giusto.

Contro il Milan nessun alibi per quello che è successo, deve essere una forza in più il finale di San Siro. La Coppa Italia deve essere un obiettivo. Servirà confermare e migliorare la prestazione di sabato. Secondo me Sarri ripartirà con i migliori a disposizione, che dall’inizio possono darti quel qualcosa in più.

La tensione sarà minore giovedì perché la Coppa Italia, inconsciamente, spesso viene sottovalutata quindi è possibile che vedremo maggiore ‘spensieratezza’ in campo”.