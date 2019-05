Lazio, D'Amico: “Inzaghi? È ancora presto per la Juventus”

È l'argomento principe delle ultime ore: il futuro di Simone Inzaghi, corteggiato dalla Juventus e coccolato dalla Lazio. Proprio di questo ha parlato il grande ex biancoceleste Vincenzo D'Amico a MC Sport, che per il momento boccia la possibilità di un addio: "Inzaghi? Penso sia ancora presto per andare alla Juventus. Sarebbe un investimento, ma non so quanto sia pronto adesso per gestire uno spogliatoio di grandi campioni. Fossi nei bianconeri sceglierei Sarri che fa giocare bene le proprie squadre”.

