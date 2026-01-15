Lazio, De Grandis pazzo di Rayan: "Un colpo da sogno..."

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sul possibile trasferimento di Rayan alla Lazio per rinforzare l'attacco a disposizione di Maurizio Sarri. 

"Secondo me è impossibile vendere Guendouzi e non sapere chi prendere dopo per sostituirlo, mi aspettavo un po’ di progettualità in più. A quelle cifre hai fatto bene a cedere Castellanos e Guendouzi, anche Cancellieri a quelle cifre va ceduto".

"Rayan sarebbe un grande colpo per la Lazio. È una spesa forte per la Lazio, ma magari la facessero, qui il tifoso non può mai sognare e lui è un giovane giocatore brasiliano. Essendo poi così giovane non fai sicuro una minusvalenza, è un giocatore che mal che va rivendi allo stesso prezzo e se va bene fai il colpaccio, anche se non credo arriverà mai". 

