Lazio, Gattuso protagonista al Premio Colalucci: tutti i dettagli
06.10.2026 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Gennaro Gattuso presente al Premio Colalucci. L'allenatore della Lazio sarà tra i tredici premiati domani sera al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, per la XII edizione del trofeo. Tra le grandi personalità presenti, ci sarà proprio il tecnico biancoceleste. Insieme a lui anche il presidente della FITP Binaghi, il velocista Benati e il giocatore della Roma Pellegrini.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.