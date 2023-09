Lazio, Guendouzi convocato per Napoli? La scelta di Sarri

Mattéo Guendouzi in volo per Napoli? Ieri il nuovo acquisto ha effettuato il suo primo allenamento in gruppo, oggi ha completato il secondo. Domani, in Napoli - Lazio invece troverà spazio nella ripresa. A ufficializzare la sua convocazione per la trasferta partenopea è stata la società biancoceleste con un video sulle proprie stories di Instagram, in cui ha confermato anche il ritorno in gruppo di Vecino che ieri si era fermato in anticipo, ma nella rifinitura mattutina si è allenato in gruppo insieme anche a Pedro, che sempre ieri, aveva svolto un lavoro a parte, salvo poi riunirsi ai compagni. Aggregato alla trasferta partenopea anche il nuovo portiere della Lazio Mandas. Qui sotto le foto: