FORMELLO - Lazio, Guendouzi convocato. Vecino c'è, duello con Kamada

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Vecino si allena in gruppo, stesso discorso per Pedro. Entrambi convocati per la trasferta di Napoli. L’uruguaiano si era fermato nell’allenamento di ieri pomeriggio, oggi ha svolto la rifinitura coi compagni, va considerato in ballottaggio con Kamada, deludente nelle prime due partite di stagione. In panchina anche il neoacquisto Guendouzi, da due giorni è stato aggregato. Troverà spazio nella ripresa. Cataldi e Luis Alberto chiuderanno il reparto. Davanti più scontate le scelte con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In difesa qualche dubbio: Casale favorito su Patric per fare coppia con Romagnoli, sulle fasce stavolta potrebbe toccare a Marusic e Hysaj vista la pericolosità del tridente del Napoli. Tra i pali Provedel. Mandas, ex Ofi Creta, è rimasto e sarà inserito nella lista per il match al Maradona come terzo portiere.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Vecino, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.