Lazio, hai il tuo dribblatore: Correa in una speciale Top 5 del 2019

Con l’addio di Felipe Anderson, in casa Lazio si è spesso lamentata l’assenza di un ‘dribblatore’, un giocatore che possa puntare l’avversario ed ubriacarlo con giochi di gambe. Tuttavia, ammirando Joaquin Correa e la sua classe quando ha il pallone tra i piedi, sembra che le polemiche non abbiano ragione d’esistere. Lo conferma un dato, sottolineato dalla pagina Instagram statistichefantacalcio. Il ‘Tucu’ è infatti in una Top 5 relativa alla Serie A, che prende in considerazione il numero di dribbling riusciti per novanta minuti dal primo gennaio al 31 dicembre 2019. In cima a questa speciale classifica c’è Boga del Sassuolo, seguito da Castrovilli e Dybala. L’attaccante della Lazio è immediatamente dietro a Ilicic, con una media di 3,1 (37 dribbling completati in 1073 minuti giocati).

Roma, Fonseca: “Couto uno dei miei idoli. Che forte Immobile...”

Serie A, la squadra della stagione di Wyscout: ci sono due giocatori della Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE