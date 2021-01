Lazio, Immobile sempre più vicino a Piola: ecco quando potrebbe raggiungerlo

159 gol, questo è l'obiettivo da raggiungere prima e da battere poi. Nella classifica dei marcatori all-time della Lazio, Silvio Piola è al primo posto, ma Ciro Immobile è vicino. Il divario tra i due è di sole 20 reti e potrebbe essere colmato già in questi mesi. Il bomber di Torre Annunziata sta segnando sempre (1 gol a partita nelle ultime tre) e con questa media potrebbe raggiungere il miglior attaccante italiano di tutti i tempi già ad aprile, se non prima. La partita di oggi contro il Genoa a Marassi potrebbe risvegliare in lui quello che viene chiamato nello sport il "killer instinct": quello di Genova è lo stadio in cui ha realizzato più gol in trasferta. Immobile vede l'obiettivo ed è pronto a centrarlo nel minor tempo possibile.

