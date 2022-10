Lazio, l'Olimpico è la tua fortezza: i risultati e i biglietti venduti per lo Spezia

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Numeri da capogiro quelli della Lazio in casa: i biancocelesti con il loro pubblico vicino diventano una squadra ancora più difficile da battere. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, nelle ultime 17 sfide giocate allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio è uscita sconfitta solo tre volte (una in questa stagione), riuscendo a fare bottino nelle restanti quattordici. Numeri importantissimi che sottolineano quanto importante sia per la squadra di Sarri giocare in casa e davanti al proprio pubblico. Questo diventa ancora più notevole se si considera che le tre sconfitte sono arrivate contro le big Milan e Napoli, e due di queste negli istanti finali della partita.

I BIGLIETTI VENDUTI PER LAZIO-SPEZIA - Non solo i 26.193 tifosi che quest'anno hanno sottoscritto l'abbonamento e che saranno sempre presenti. Per Lazio - Spezia a questi si sono aggiunti circa 11.500 ulteriori tifosi che in questi giorni hanno acquistato i biglietti per assistere al mach di domani, dopo più di due settimane di assenza. A poco più d ventiquattro ore dal fischio d'inizio sugli spalti si contano circa 38.000 tifosi, la speranza e l'obiettivo della società, ma anche della squadra, è quello di poter raggiungere, e magari superare, quota 40.000 nelle prossime ore. Un Olimpico pieno e carico sarà necessario ai ragazzi di Maurizio Sarri per scendere in campo più vogliosi e concentrati, con l'obiettivo di battere lo Spezia e regalarsi altri tre punti.