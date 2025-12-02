Lazio, Mattei non crede alla società. E sulla Coppa Italia...

Stefano Mattei si è espresso ai microfoni di Radiosei in merito alle chances in Coppa Italia e sulle parole della società.

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della prossima sfida contro il Milan, in programma giovedì sera all'Olimpico, ma non solo. Di seguito le sue parole:

“Non credo più alle parole che escono da Formello a livello dirigenziale, aspetto i fatti. Vediamo come si comporterà la società: le parole sono tante ma sono i fatti che vanno esaminati. Stando dietro alle parole, la Lazio è la società più forte d’Europa e le altre invece hanno problemi economici. Il problema è che non ti dicono la verità e la ostentano con presunzione e arroganza".

"Pensare oggi alla finale di Coppa Italia mi sembra impossibile, parliamo di una squadra che si trova all’ottavo posto e che dovrà affrontare, qualora superasse il Milan, il Bologna in trasferta. Concentriamoci su giovedì: il Milan ha rispetto della Coppa ma ha un obiettivo più importante da raggiungere in campionato".

"Dovremo vedere quali saranno le scelte di Allegri e anche quelle di Sarri. Non guardando la classifica, la Lazio vorrà riscattare quanto successo a San Siro e gioca in casa: credo sia una gara da 50 e 50″.