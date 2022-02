Lazio, Milinkovic suona la carica: "Team!" - FOTO

Una gara durissima quella della Dacia Arena per la Lazio di mister Sarri che torna a Roma con un punto importantissimo viste le tante assenza e anche la stanchezza della squadra dovuta ai tanti impegni ravvicinati. Prima la rete di Deulofeu e poi nel secondo tempo la reazione della Lazio e il gol di Felipe Anderson che ha risollevato le sorti della gara. La strada però è quella giusta, ora più che mai è il momento di fare gruppo e sostenersi a vicenda così come ha scritto Milinkovic in una Instagram story: l'abbraccio dopo la rete e la didascalia "Team!"