Lazio, Portanova: "Immobile va solo che ringraziato. Credeva..."

Ciro Immobile è a un passo dal salutare la sua Lazio per dirigersi in Turchia e aprire una nuova avventura targata Besiktas. In attesa dell'annuncio ufficiale, il suo ex compagno di squadra e amico ai tempi del genoa, Daniele Portanova, a Tag24 si è soffermato sull'addio del capitano biancoceleste: "Va solo che ringraziato per quello che ha fatto. Inutile cercare la polemica, dobbiamo solo rispettare chi ha lottato e onorato la maglia. Un addio rapido, forse perchè credeva di non trovare più quello spazio che voleva avere. Qualcosa si respirava già l’anno scorso, però mi dispiace molto per la Lazio e per Ciro, che è un amico. E’ vero che va via, ma la storia non si cancella. Quando c’è un trasferimento, viene accettato da entrambe le parti, non bisogna puntare sulla polemica. Il calcio è cambiato, bandiere non ci stanno più, ma rimane il rispetto verso chi ha fatto la storia di questa squadra, mettendoci tutto".

Secondo te Immobile aveva capito di essere arrivato alla fine del ciclo?

"Può darsi, sta di fatto che questo non spegne il rapporto d’amore tra Ciro e i tifosi. E’ sempre stato protagonista, magari si sente ancora di dare tanto, e forse aveva intuito che alla Lazio non avrebbe avuto lo spazio che cercava".

Anche perchè molti pensavano che Baroni avrebbe puntato su di lui.

"Sono cose che sanno loro. Da esterno, a prescindere dal bene che voglio a Ciro, dico che quando c’è una cessione è perchè entrambe le parti lo hanno voluto".

Lotito ha parlato di bandiere da ammainare: ha pesato questo?

"Da quelle parole si è intuito che qualcosa c’era. Il presidente avrà vissuto un’ qualcosa che gli ha dato fastidio, ma noi non possiamo sapere cosa sia realmente successo".