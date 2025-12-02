Lazio, quando ci sarà il primo volo di Flaminia? La situazione
Alla Lazio manca ancora il debutto di Flaminia davanti ai tifosi. Il suo primo volo non avverrà né con il Milan e né col Bologna.
02.12.2025 09:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
RASSEGNA STAMPA - C'è ancora attesa per il primo volo di Flaminia. Non avverrà con il Milan in Coppa Italia, né con il Bologna in campionato ancora.
Come riporta il Corriere dello Sport, l'addestramento è in corso sia a Formello che all'Olimpico: potrebbe volerci un mesetto prima di assistere al suo esordio davanti ai tifosi della Lazio.
La bella e simbolica Flaminia è stata però già presentata all'Olimpico nel match contro il Lecce, accolta dagli applausi e l'amore dei tifosi biancocelsti ed ora, si aspetta lo spettacolo più bello, quello che per anni Olympia ha riservato a migliaia di supporters.