Lazio, senti Galli: "È in difficoltà in difesa. Contro il Milan non sarà facile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Fillippo Galli, ex calciatore del Milan che si è espresso sulla Lazio e sulla prossima gara dei biancocelesti proprio contro i rossoneri. Queste le sue parole: “Sabato sarà una gara difficile. Giocare all’Olimpico non è mai facile. Vedo una Lazio in difficoltà in difesa, ma sono molto curioso di vedere Noslin, che a me piace. Mi aspetto una gara d’orgoglio per il Milan, per dare un colpo di spugna alle critiche. Dico 50/50. Immagino che i rossoneri vogliano fare la partita, dominare e magari una Lazio pronta a ripartire per far male. Non sarà facile, mancherà Morata. Penso che la lotta Champions possa coinvolgere molte squadre, forse anche le romane. Baroni è un allenatore che sa dare la sua impronta alla squadra e sa gestire le difficoltà”.

“Milan che non ha convinto, soprattutto a livello di gioco. Non abbiamo visto il calcio di Fonseca finora. Ci si aspettava qualcosa di diverso nelle prime due, invece abbiamo visto una squadra balbettante e scollegata in campo. Concede tanto in contropiede, soprattutto a Parma. Stiamo rivedendo un po’ le ultime partite della scorsa stagione con Pioli, troppa passività. Il posizionamento della squadra è un problema, manca aggressione sulla palla persa e quindi le distanze in campo. Credo sia stato fatto un mercato importante, soprattutto con Fofana e Morata. Qualcosa in più rispetto allo scorso anno c’è secondo me. Bisogna capire se l’atteggiamento citato da Fonseca non derivi principalmente dalla mancanza di distanze in campo”.