Lazio, si avvicina la sfida col Sassuolo: il post amarcord del club - FOTO

La sosta per le Nazionali è ormai in archivio, la Serie A sta per tornare. La terza giornata vedrà la Lazio impegnata col Sassuolo in trasferta, l'appuntamento è per domenica alle 18. In attesa del calcio d'inizio, a due giorni dall'incontro, la società ha voluto ricordare tramite social alcuni momenti dei precedenti scontri diretti condividendo un carosello di scatti con alcuni dei protagonisti di quegli incontri. Da Immobile a Candreva, passando per Felipe Anderson, Milinkovic e Caicedo. "Dagli archivi: Sassuolo" è il messaggio che si legge.

