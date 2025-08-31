Lazio, terminato il corteo dei tifosi: "Se i laziali sono uniti non saranno mai sconfitti" - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:35 - È terminato il corteo di contestazione dei tifosi della Lazio. Ora si entra all'Olimpico e si aspetta l'inizio della gara contro il Verona.

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 - Campeggia uno striscione in testa al corteo: "Se i laziali sono uniti... non saranno mai sconfitti", si legge.

AGGIORNAMENTO ORE 19:15 - È partito il corteo dei tifosi, che come annunciato nei giorni scorsi, prosegue civilmente la protesta nei confronti della società. Di seguito le foto della manifestazione.

La Lazio sta per tornare in campo allo Stadio Olimpico di Roma. Questa sera, alle 20.45, la squadra di Maurizio Sarri farà il suo esordio casalingo in campionato, davanti a circa 40.000 tifosi. Tifosi laziali che, però, prima del match si sono dati appuntamento a Ponte Milvio, tornando a colorare di bianco e celeste lo storico luogo di ritrovo della Capitale. Tra cori, sciarpe e bandiere nella Capitale si è tornata a respirare voglia di calcio e, soprattutto, voglia di Lazio.

