Lazio | Vecino, Isaksen e Patric: il punto di Sarri sugli infortunati

Prima il Verona, poi la sosta per le Nazionali che sarà utile alla Lazio per recuperare alcuni giocatori in vista delle prossime gare. Vecino, Patric e Isaksen, solo loro i calciatori di cui mister Sarri ha dovuto fare a meno a inizio stagione e delle cui condizioni il tecnico ha parlato in conferenza stampa.

"Vecino, Isaksen e Patric sono ancora sotto l’area medica, sembra che le evoluzioni siano positive. Il più vicino al rientro è Vecino ora, ma sono ancora 3 giocatori che si allenano a parte", queste le parole di Sarri.

