Milan, Tomori sfida la Lazio: ecco le sue dichiarazioni

Il difensore rossonero Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del fischio d'inizio di Milan - Lazio. Di seguito le sue parole.

“Derby? Testa bassa e pedalare. Era una bella partita per noi essendo il derby, però è stato una sola partita. Ne mancano tante per migliorare e finire dove vogliamo a fine stagione. Difesa? C'è il gusto di difendere insieme come un gruppo, così non subiamo gol. Abbiamo attaccanti forti che possono fare differenza davanti la porta. Stasera vogliamo continuare”.

Queste le sue parole a SkySport: “Vogliamo vincere con l’atteggiamento giusto. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti. Sappiamo che ogni partita dobbiamo essere molto attenti, contro le big abbiamo fatto bene e stasera è un’opportunità per fare ancora meglio. Sarà tosta, ma andiamo avanti e giochiamo con attenzione. Quando è arrivato Allegri ci ha detto che abbiamo tutto per fare un grande campionato e che dobbiamo credere in noi, in quello che facciamo. Su questo siamo cambiati tanto”.