Napoli, rebus per Mazzarri in vista della Lazio: le condizioni di un centrocampista

Il Napoli e la Lazio scenderanno in campo domenica 28 gennaio all'Olimpico di Roma. In attesa della finalissima di Supercoppa italiana contro l'Inter, da Riad arrivano novità in merito alle condizioni dei giocatori, in vista della sfida contro i biancocelesti. La squadra partenopea si è allenata ieri mattina, dando il via a una prima fase di riscaldamento e torello. Come riporta il sito ufficiale del Napoli, successivamente il gruppo ha svolto un lavoro tecnico tattico, seguito da la partitella finale.

Quello di ieri è stato il primo giorno di allenamento per Traorè, nuovo innesto, che ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Cajuste e Mazzocchi hanno lavorato in gruppo. Ancora differenziato in campo invece per Demme, alle prese con uno stiramento al gemello. Da monitorare dunque le condizioni del centrocampista in vista della trasferta di Roma.