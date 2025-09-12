Sassuolo-Lazio | L'ultimo incrocio, i gol e le vittorie: i precedenti al Mapei
Sassuolo - Lazio, in programma domenica 14 settembre alle 18.00, è una partita che vede i numeri a favore della Lazio: su 11 gare di Serie A a Reggio Emilia infatti, i biancocelesti hanno vinto 6 volte, l`ultima per 0-2 a ottobre 2023.
Completano il dato 2 pareggi (manca dall'1-1 del novembre 2018) e 3 sconfitte (la più recente è il 2-1 del dicembre 2021). Sono inoltre 19 i gol realizzati dai capitolini, contro gli 11 dei neroverdi.
Precedenti totali: 22 (13 vittorie Lazio, 4 pareggi, 5 vittorie Sassuolo)
Ultima vittoria Lazio: 0-2 (21.10.2023)
Ultima vittoria Sassuolo: 2-1 (12.12.2021)
Ultimo pareggio: 1-1 (26.05.2024)
Gol totali Lazio: 43
Gol totali Sassuolo: 26
Capocannoniere della sfida: Domenico Berardi 9 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Reggio Emilia: 0-3 Lazio (2015, 2018) - 2-0 Sassuolo (2021)
