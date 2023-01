Sassuolo - Lazio, per Dionisi è doppia tegola: gli esiti degli esami

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Se da un lato, Maurizio Sarri prepara la mossa vincente anti-Sassuolo, dall'altra anche Dionisi deve pensare a come muoversi domenica e non sarà facile. Quest'oggi al Mapei Football Center è andata in scena una doppia seduta di allenamento. La mattinata è stata aperta con del riscaldamento e poi la squadra è stata suddivisa per reparti che hanno alternato lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico-tattiche. Nel pomeriggio messa in azione, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto.

INFORTUNI - La situazione dell'infermeria però rappresenta una tegola per il tecnico del Sassuolo. Andrea Consigli e Pinamonti si sono sottoposti ad alcuni accertamenti che per l'attaccante hanno evidenziato una distrazione al flessore della coscia destra. Per Consigli invece, una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro. Per entrambi la situazione sarà valutata quotidianamente ma quel che è certo, è che i due non saranno a disposizione per la partita di domenica contro la Lazio.