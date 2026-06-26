Serie A, Nico Paz nella top 10 degli acquisti più costosi. C’è anche la Lazio
Nico Paz al Como è uno dei trasferimenti più cari della storia della Serie A? La risposta è sì: in attesa delle cifre ufficiali, che comunque si assestano sui 60 milioni di euro, e soprattutto della chiusura dell'affare, possiamo già dare il benvenuto al Como nella Top 10 dei trasferimenti. L'argentino scalzerà Gianluigi Buffon, uno degli ultimi due superstiti dell'epoca delle lire: nel 2001, grazie soprattutto alla cessione di Zinedine Zidane al Real Madrid, la Juventus sborsò 100 miliardi del vecchio conio.
In attesa di Paz,
1. CRISTIANO RONALDO
Dal Real Madrid alla Juventus
Estate 2018, 117 milioni
2. GONZALO HIGUAIN
Dal Napoli alla Juventus
Estate 2016, 90 milioni
3. MATTHIJS DE LIGT
Dall'Ajax alla Juventus
Estate 2019, 85.5 milioni
4. DUSAN VLAHOVIC
Dalla Fiorentina alla Juventus
Inverno 2022, 85.4 milioni
5. ARTHUR MELO
Dal Barcellona alla Juventus
Estate 2020, 80.6 milioni
6. VICTOR OSIMHEN
Dal Lille al Napoli
Estate 2020, 78.9 milioni
7. ROMELU LUKAKU
Dal Manchester United all'Inter
Estate 2019, 74 milioni
8. TEUN KOOPMEINERS
Dall'Atalanta alla Juventus
Estate 2024, 58.4 milioni
9. HERNAN CRESPO
Dal Parma alla Lazio
Estate 2000, 56.81 milioni
10. GIANLUIGI BUFFON
Estate 2001, 52.88 milioni
Estate 2001, dal Parma alla Juventus