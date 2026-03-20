Serie A, Udinese corsara in Liguria: il Genoa cade 2-0
20.03.2026 22:55 di Mauro Rossi
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Torna nel lato sinistro del tabellone l’Udinese, almeno aspettando il resto della giornata di Serie A. La squadra di Runjaic supera in Liguria il Genoa per 2-0, dopo una gara in cui i padroni di casa non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni create soprattutto in un primo tempo segnato anche dalle traverse di Malinovskyi e Colombo. A inizio seconda frazione i liguri guadagnano anche un rigore poi revocato dal Var e a quel punto salgono in cattedra gli ospiti. Prima Ekkelenkamp su cross di Zaniolo la sblocca, poi nel recupero la chiude Davis con un gol di velocità e potenza.