Spal - Lazio, Kurtic: "Loro forti, la nostra una vittoria meritata" - VD

Un gol pesante per ribaltare la Lazio e regalare i primi tre punti della stagione alla Spal. A Ferrara la firma nel finale di Jasmin Kurtic decide un confronto cominciato in salita per la squadra di Semplici: “E’ un gol importante che ci regala tre punti fondamentali per il gruppo, i tifosi e il nostro cammino. Non mi sento leader, siamo una squadra: combattiamo insieme per la salvezza. Ognuno ha fatto una grande partita dopo un inizio un po’ timido. Abbiamo creato occasioni importanti e vinto meritatamente. All’intervallo avevamo capito di poter portare a casa almeno un punto palleggiando contro un avversario forte e di gran qualità. Il cambio modulo? Non è una questione di tattica, ma di testa. Se hai paura le cose non arrivano: nella ripresa volevamo vincere ogni contrasto, poi lì su qualcuno ti regala sempre qualcosa. Siamo una famiglia con persone che lavorano per il bene di tutti. I tifosi ci sostengono sempre, ci danno una spinta incredibile e anche oggi nel momento più difficile non ci hanno fischiato”, la sua soddisfazione in zona mista. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)